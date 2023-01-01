Crazy Cars هي لعبة سيارات ثلاثية الأبعاد تجري أحداثها في موقع نابض بالحياة ومليء بالمسارات المثيرة للاهتمام والعقبات المسلية والتحديات المجزية. اختر سيارة سريعة وقم بالإسراع في المنحدرات المثيرة، وتسلق Mount Egg، وانطلق بأقصى سرعة على مسارات السباق، وأداء الأعمال المثيرة في سباقات السحب، واستكشف العديد من المناطق والأنشطة الممتعة الأخرى التي يمكنك المشاركة فيها. هناك دورات عقبات يمكن أن قذف سيارتك عبر الخريطة! تأكد من جمع كل نجمة، ومفتاح ربط، وغيرها من الأشياء القابلة للتحصيل التي تصادفها من أجل إنفاقها على مركبات جديدة لامعة. هناك أكثر من 17 سيارة فريدة يمكنك قيادتها! تتيح لك اللعبة أيضًا اللعب ضد صديقك من خلال وظيفة تقسيم الشاشة. هل أنت مستعد لتلبية حاجتك للسرعة مع Crazy Cars؟ قم بالقيادة حول الخريطة للعثور على أنشطة مثيرة للاهتمام للمشاركة فيها. Steer - WASD (اللاعب 1) أو مفاتيح الأسهم (اللاعب 2) الفرامل - شريط المسافة، الإيقاف المؤقت - ESCReset - RCrazy Cars تم إنشاؤها بواسطة No Pressure Studios. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Stickman Climb! وStickman Climb 2 وBossy Toss وShape Rush. يمكنك لعب Crazy Cars باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki. العبها في المنزل أو أثناء التنقل! يمكنك لعب Crazy Cars بدون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.

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