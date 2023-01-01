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Rally Point 2

Rally Point 2

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Rally Point 2 هي لعبة سباق سيارات ثلاثية الأبعاد حيث يجب عليك السباق للوصول إلى المركز الأول في مسارات السباق المختلفة حول العالم. في هذه اللعبة، يمكنك اختبار مدى جودة قيادتك على المسارات المتطرفة. المدن والصحاري والشوارع، سمها ما شئت! انطلق بأقصى سرعة وحقق أسرع الدرجات في إطار فترة زمنية محددة. استخدم مهاراتك في التوجيه، وانجرف عبر منحنيات الطريق، وقم بتسريع كل شيء باستخدام دفعة النيترو الخاصة بك. ولكن لا تسخن المحرك أكثر من اللازم لأنه سيؤدي إلى قصور سيارتك! سيمنحك تحقيق سجلات الوقت إمكانية الوصول إلى المركبات الجديدة والمسارات الجديدة وخيارات التخصيص. لذا انطلق وقد سيارتك المفضلة إلى خط النهاية! التوجيه - WASD أو مفاتيح الأسهم - إعادة الضبط - RPause - Esc أو PNitro - Space أو ZDrift - يتم إنشاء التحول الأيسر أو XRally Point 2 بواسطة XFormGames. لديهم ألعاب مهارات أخرى على Poki: Rally Point، وBurnin' Ruber Crash n' Burn، وHydro-storm-2، وRhino Rush Stampede، وGladiator True Story، ورالي بوينت 4، ورالي بوينت 3، وGo Kart Go! Ultra! وBurnin' المطاط 5 XSيمكنك لعب Rally Point 2 مجانًا على Poki. يمكن لعب Rally Point 2 فقط على الكمبيوتر المكتبي الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rally Point 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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