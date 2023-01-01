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Combat Reloaded

Combat Reloaded

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Combat Reloaded هي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة NadGames. في لعبة Combat Reloaded، تنضم إلى فرقة النخبة بهدف الفوز على العدو. تتميز هذه اللعبة متعددة اللاعبين بخمسة أوضاع وعشرات الخرائط الفريدة. يمكنك الانضمام إلى غرفة موجودة تضم ما يصل إلى 10 لاعبين، أو بدء مباراة الموت المخصصة الخاصة بك. تحقق أيضًا من الجزء الثاني من لعبة Combat Reloaded 2 التي تم إصدارها في عام 2019، أو العب لعبة Combat Online الشهيرة (Combat 5)، وRebels Clash، وBomber Royale، وPixWars. 2 أيضًا من نفس المبدعين. استخدم الماوس للتصويب وإطلاق النار على WASD للتنقل في أرجاء الساحة، ومفتاح المسافة للقفز من 1 إلى 9 مفاتيح أرقام لتغيير الأسلحة. تم إنشاء لعبة Combat Reloaded بواسطة NadGames ومقرها في المكسيك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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