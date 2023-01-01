WebCatalog
1v1.LOL

1v1.LOL

1v1.lol

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 1v1.LOL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف لعبة 1 ضد 1، لعبة محاكاة البناء عبر الإنترنت ولعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث. Battle Royale، وBuild Fight، وBox Fight، وZone Wars، والمزيد من أوضاع اللعب للاستمتاع بها!

الموقع الإلكتروني: 1v1.lol

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 1v1.LOL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

1v1.LOL

1v1.LOL

poki.com

JustBuild.LOL

JustBuild.LOL

justbuild.lol

JustFall.LOL

JustFall.LOL

justfall.lol

Mad GunZ

Mad GunZ

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Last Mage Standing

Last Mage Standing

lastmagestanding.com

BuildNow GG

BuildNow GG

crazygames.com

Yohoho.io

Yohoho.io

yohoho.io

WormRoyale.io

WormRoyale.io

wormroyale.io

krunt.io

krunt.io

krunt.io

Attack on Fatboy

Attack on Fatboy

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية