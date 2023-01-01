JustFall.LOL هي لعبة مجانية جديدة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وأسلوب معركة ملكية حيث يمكنك التنافس ضد آلاف اللاعبين عبر الإنترنت. يجب أن تكون آخر بطريق بقي على قيد الحياة دون أن تسقط من الشكل السداسي. اكتشف ألعاب القتال 1 ضد 1 عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: justfall.lol

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