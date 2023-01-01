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JustFall.LOL

JustFall.LOL

justfall.lol

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JustFall.LOL هي لعبة مجانية جديدة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وأسلوب معركة ملكية حيث يمكنك التنافس ضد آلاف اللاعبين عبر الإنترنت. يجب أن تكون آخر بطريق بقي على قيد الحياة دون أن تسقط من الشكل السداسي. اكتشف ألعاب القتال 1 ضد 1 عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: justfall.lol

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JustFall.LOL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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