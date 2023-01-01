Mad GunZ هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول مليئة بالإثارة، من تصميم المبدع Mad Pixel. استعد لمواجهة المعركة الملكية لهذا القرن في Mad GunZ عبر الإنترنت على Poki. التقط بندقيتك واستعد للمشاركة في أكثر ألعاب البكسل وألعاب الرماية جنونًا عبر الإنترنت. بفضل عناصر التحكم السهلة والبديهية، ستصبح محترفًا في وقت قصير، حيث يمكنك صد الأعداء بأي سلاح تجده. افتح المزيد من الدروع والعتاد لتتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة أطول وتكون آخر من يقف في Mad GunZ. تم إنشاء Mad GunZ بواسطة شركة Full HP Ltd. ويمكنك لعب ألعاب الحركة/التصويب الأخرى عبر الإنترنت في Poki: Battle Forces وFury Wars وBlocky. السيارات والتشغيل والبندقية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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