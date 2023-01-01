WebCatalog
Dinogen Online

Dinogen Online

xwilkinx.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dinogen Online على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Dinogen Online هي لعبة إطلاق نار سريعة ومتعددة اللاعبين ثنائية الأبعاد من أعلى إلى أسفل مع الكثير من الأسلحة وأنماط اللعب والخرائط. العب كإنسان أو ديناصور في أوضاع اللعبة القائمة على الأهداف. افتح أسلحة وديناصورات ومعدات وعناصر جديدة والمزيد من خلال كسب XP في اللعبة. الألعاب القائمة على الهدف: العب كإنسان أو ديناصور في أوضاع اللعبة القائمة على الهدف، مثل Team Deathmatch أو Capture the Flag أو Destruction. بقاء لا نهاية له: العب بأحد أوضاع البقاء العديدة للانخراط في موجات لا تنتهي من الأعداء بدءًا من وحدات الميليشيات والديناصورات والمروحيات والمزيد. محرر السيناريو: أنشئ خرائطك ومهامك الخاصة باستخدام محرر السيناريو المضمن. يعد المحرر أداة قوية تسمح لك بإجراء تغييرات بسيطة على الخرائط الموجودة أو المهام الجديدة المعقدة باستخدام نظام التشغيل المتكامل. يمكن الوصول فورًا إلى جميع السيناريوهات التي تم إنشاؤها باستخدام المحرر في وضع اللعب الجماعي، مما يسمح لك بلعب إبداعاتك مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: dinogenonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dinogen Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

Stick Veterans

Stick Veterans

poki.com

Venge.io

Venge.io

venge.io

Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

Stumble Guys

Stumble Guys

stumbleguys.com

Zombs Royale

Zombs Royale

zombsroyale.io

Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

Tank Rumble

Tank Rumble

poki.com

Doomz.io

Doomz.io

doomz.io

MiniMissions

MiniMissions

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية