Dinogen Online هي لعبة إطلاق نار سريعة ومتعددة اللاعبين ثنائية الأبعاد من أعلى إلى أسفل مع الكثير من الأسلحة وأنماط اللعب والخرائط. العب كإنسان أو ديناصور في أوضاع اللعبة القائمة على الأهداف. افتح أسلحة وديناصورات ومعدات وعناصر جديدة والمزيد من خلال كسب XP في اللعبة. الألعاب القائمة على الهدف: العب كإنسان أو ديناصور في أوضاع اللعبة القائمة على الهدف، مثل Team Deathmatch أو Capture the Flag أو Destruction. بقاء لا نهاية له: العب بأحد أوضاع البقاء العديدة للانخراط في موجات لا تنتهي من الأعداء بدءًا من وحدات الميليشيات والديناصورات والمروحيات والمزيد. محرر السيناريو: أنشئ خرائطك ومهامك الخاصة باستخدام محرر السيناريو المضمن. يعد المحرر أداة قوية تسمح لك بإجراء تغييرات بسيطة على الخرائط الموجودة أو المهام الجديدة المعقدة باستخدام نظام التشغيل المتكامل. يمكن الوصول فورًا إلى جميع السيناريوهات التي تم إنشاؤها باستخدام المحرر في وضع اللعب الجماعي، مما يسمح لك بلعب إبداعاتك مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: dinogenonline.com

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