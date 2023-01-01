WebCatalog
Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Battle Dudes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Battledudes.io هي لعبة إطلاق نار ثنائية الأبعاد ومتعددة اللاعبين حقيقية مع خريطة قابلة للتدمير بالكامل، حيث تقاتل فرقًا ولاعبين آخرين لتحقيق النصر! تحتوي اللعبة على العديد من الخرائط المميزة وأوضاع اللعب المتعددة لتختار من بينها، مع العديد من مجموعات الخرائط وأوضاع اللعب. لمساعدتك في محاربة الأعداء في ترسانتك، لديك أكثر من 20 سلاحًا مختلفًا يمكنك فتحها من خلال لعب اللعبة والحصول على نقاط XP.

الموقع الإلكتروني: battledudes.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Battle Dudes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Combat Reloaded 2

Combat Reloaded 2

poki.com

Dinogen Online

Dinogen Online

xwilkinx.com

Warscrap.io

Warscrap.io

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

STUG

STUG

stug.io

Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

Ninja Clash Heroes

Ninja Clash Heroes

poki.com

Slay.one

Slay.one

slay.one

BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

PixWars 2

PixWars 2

poki.com

lurkers.io

lurkers.io

lurkers.io

Bacon May Die

Bacon May Die

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية