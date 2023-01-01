Battle Dudes

Battledudes.io هي لعبة إطلاق نار ثنائية الأبعاد ومتعددة اللاعبين حقيقية مع خريطة قابلة للتدمير بالكامل، حيث تقاتل فرقًا ولاعبين آخرين لتحقيق النصر! تحتوي اللعبة على العديد من الخرائط المميزة وأوضاع اللعب المتعددة لتختار من بينها، مع العديد من مجموعات الخرائط وأوضاع اللعب. لمساعدتك في محاربة الأعداء في ترسانتك، لديك أكثر من 20 سلاحًا مختلفًا يمكنك فتحها من خلال لعب اللعبة والحصول على نقاط XP.

الموقع الإلكتروني: battledudes.io

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