مطلق النار على أساس الهدف! اقتل أعدائك، وافتح البطاقات والقدرات، و4 أبطال فريدين، و5 خرائط فريدة، والكثير من خرائط المجتمع!

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