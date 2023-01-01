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Blocky Trials

Blocky Trials

poki.com

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انطلق في مغامرة دراجة نارية سريعة الوتيرة في Blocky Trials، وهي لعبة تسعى فيها جاهدًا للتغلب على التحديات المجنونة كراكب موتوكروس محترف. مكثفة وسريعة، هناك أكثر من 30 متسابقًا فريدًا لفتحهم والاختيار من بينهم، كل واحد لديه قدراته الخاصة، مثل السرعات الأعلى، أو التعامل بشكل أفضل مع الدراجات النارية الأكبر حجمًا، أو القفز بشكل أفضل فوق حواجز الطرق والعقبات الأخرى. هناك 3 مستويات لفتحها، كل منها أكثر صعوبة من سابقتها. اجمع العملات المعدنية على طول جوانب الطرق لتتمكن من فتح راكبين ودراجات نارية جدد، ولكن احذر من المناظر الطبيعية الوعرة ومناظر المدينة المدمرة والموانئ الصعبة. إنها لعبة قيادة بأسلوب لعبة Minecraft حيث هدفك الرئيسي هو البقاء على قيد الحياة أثناء الرحلة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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