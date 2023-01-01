WebCatalog
Bike Trials Junkyard

Bike Trials Junkyard

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bike Trials Junkyard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

للباحثين عن الإثارة الملحمية ومدمني الألعاب الأدرينالين، تقدم لك Bike Trials Junkyard التحدي الشديد المتمثل في مسابقات المضمار القوية. قم بالقيادة عبر كل مسار من ساحات الخردة على مركبة ATV لجمع النقاط وفتح مركبات جديدة، مثل دراجة نارية BMX ملحمية. تعتبر حركات ATV صعبة، حيث أن أي تسارع قوي أو حيلة أو تباطؤ يمكن أن يؤدي إلى تحطم دراجتك. هدفك هو السباق إلى خطوط النهاية عبر 10 دورات، كل منها أكثر تحديًا ومليئة بالعقبات من سابقتها. تضعك الرسومات ثلاثية الأبعاد في اللعبة، مما يسمح لك بإجراء ترقيات لدراجتك الرباعية أو دراجتك النارية بينما تشعر بالأدرينالين وهو يسري في عروقك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bike Trials Junkyard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bike Trials Offroad 1

Bike Trials Offroad 1

poki.com

Bike Trials Winter 2

Bike Trials Winter 2

poki.com

Bike Trials Winter 1

Bike Trials Winter 1

poki.com

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Blocky Trials

Blocky Trials

poki.com

Highway Bike Simulator

Highway Bike Simulator

poki.com

Bike Stunt Race 3D

Bike Stunt Race 3D

now.gg

Mega Ramp Stunt - Bike Games

Mega Ramp Stunt - Bike Games

now.gg

Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Truck Trials

Truck Trials

now.gg

Rally Point 5

Rally Point 5

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية