للباحثين عن الإثارة الملحمية ومدمني الألعاب الأدرينالين، تقدم لك Bike Trials Junkyard التحدي الشديد المتمثل في مسابقات المضمار القوية. قم بالقيادة عبر كل مسار من ساحات الخردة على مركبة ATV لجمع النقاط وفتح مركبات جديدة، مثل دراجة نارية BMX ملحمية. تعتبر حركات ATV صعبة، حيث أن أي تسارع قوي أو حيلة أو تباطؤ يمكن أن يؤدي إلى تحطم دراجتك. هدفك هو السباق إلى خطوط النهاية عبر 10 دورات، كل منها أكثر تحديًا ومليئة بالعقبات من سابقتها. تضعك الرسومات ثلاثية الأبعاد في اللعبة، مما يسمح لك بإجراء ترقيات لدراجتك الرباعية أو دراجتك النارية بينما تشعر بالأدرينالين وهو يسري في عروقك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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