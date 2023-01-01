هل تعتقد أن لديك ما يلزم للبقاء على قيد الحياة في المناجم؟ قم بتوجيه عربة التسوق الخاصة بك وتتبعها لأعلى ولأسفل لتجنب الصخور والديناميت والمزيد للحفاظ على استمرارية Survival Express. اصطدم بشيء ما وقد يكون ذلك نهاية رحلتك. إلى أي مدى سوف البقاء على قيد الحياة؟ ضوابط: الأسهم لأعلى/لأسفل - التحرك لأعلى أو لأسفل

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