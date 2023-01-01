WebCatalog
Survival Express

Survival Express

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Survival Express على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تعتقد أن لديك ما يلزم للبقاء على قيد الحياة في المناجم؟ قم بتوجيه عربة التسوق الخاصة بك وتتبعها لأعلى ولأسفل لتجنب الصخور والديناميت والمزيد للحفاظ على استمرارية Survival Express. اصطدم بشيء ما وقد يكون ذلك نهاية رحلتك. إلى أي مدى سوف البقاء على قيد الحياة؟ ضوابط: الأسهم لأعلى/لأسفل - التحرك لأعلى أو لأسفل

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Survival Express. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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