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Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

اللعب على الويب

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Eagle Ride هي لعبة مهارات سريعة الخطى. أنت على ظهر نسر تحلق في طريقك عبر الغابة. تأكد من عدم الاصطدام بالأشجار أو الأعمدة الأخرى لأن طائرك لن ينجو. شق طريقك عبر الأشجار وحقق درجة عالية! هناك ثلاثة أوضاع يمكنك الاختيار من بينها: الكلاسيكي والمجنون والمتشدد. يمكنك جمع الأحجار الكريمة لفتح قدرة خاصة لنسرك. تتميز اللعبة بموسيقى تصويرية سريعة الإيقاع تتناسب مع الحركة السريعة التي تظهر على الشاشة. هل يمكنك تحقيق نتيجة عالية؟ توجيه لليسار - سهم لليسار توجيه لليمين - سهم لليمين تم إنشاء لعبة Eagle Ride بواسطة Aron Sommer، المعروف أيضًا بألعابه Supergun وAngry Zombie على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eagle Ride. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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