Supergun هي لعبة فضاء حيث تطير في مركبة فضائية عبر الفضاء الخارجي بينما تحاول تفادي كل النيازك والأشياء الأخرى التي تعترض طريقك. مهما فعلت، تجنب المربعات الحمراء! تحكم في سفينة الفضاء الخاصة بك وهدفك هو توجيه سفينتك بأمان عبر الفضاء. تتحرك سفينتك وتطلق النار بشكل تلقائي، كل ما عليك فعله هو التحكم في تحركاتك إلى اليسار واليمين. قد يبدو الأمر سهلاً، لكن سفينتك ستتسارع بسرعة! حاول التغلب على أعلى درجاتك جولة بعد جولة. أسهم لليسار/لليمين - تم إنشاء steerSupergun بواسطة Aron Sommer. قام أيضًا بإنشاء لعبة Eagle Ride و Angry Zombie المماثلة.

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