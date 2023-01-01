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Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

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Tunnel Rush 2 هي لعبة مهارات حيث يمكنك القيادة بسرعة في أنفاق ثلاثية الأبعاد ملونة وتجربة المشكال المبهج للمخاطر والكنوز! قم بتدوير الشاشة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريك سفينتك واختراق العائق الذي يطابق اللون الحالي لسفينتك، وإلا ستتعطل سفينتك. جمع أكبر عدد ممكن من الماس لترقية سفينتك. سيصبح تجاوز العوائق أكثر صعوبة مع تجاوز كل مستوى، لذا حافظ على تركيزك على الشاشة وأصابعك على الأزرار! هل يمكنك إنهاء Tunnel Rush 2 وفتح كل ترقية؟ تحريك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين (الهاتف المحمول) تحريك - اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة. تم إنشاء Tunnel Rush 2 بواسطة Deer Cat Games. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى Poki: Tunnel Rush وSuper Speeder وWave Rider وStringsيمكنك لعب Tunnel Rush 2 على Poki. تم إصدار Tunnel Rush في عام 2003. تم إصدار Tunnel Rush 2 في عام 2018. يمكنك لعب Tunnel Rush 2 على متصفحك بدون التثبيت أو التنزيل مجانًا على Poki. نعم، يمكنك فتح العديد من الأشكال في Tunnel Rush 2 أثناء تقدمك خلال اللعبة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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