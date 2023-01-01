WebCatalog
Wave Rider

Wave Rider

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wave Rider على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل لديك ما يلزم للتنقل في أعماق البحار؟ تذبذب واسبح في طريقك عبر الكهوف والشعاب المرجانية والمزيد للوصول إلى النهاية والتقدم إلى المستوى التالي. تأكد من عدم الوصول إلى الأسفل (أو الأعلى) مما سينهي مغامرتك تحت الماء. ضوابط: شريط المسافة - التحرك لأعلى ولأسفل عن الخالق: تم إنشاء Wave Rider بواسطة شركة Deer Cat Games ومقرها في المملكة المتحدة. وهم أيضًا منشئو Tunnel Rush وSuper-Speeder.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wave Rider. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Super Tunnel Rush

Super Tunnel Rush

poki.com

Tunnel Rush

Tunnel Rush

poki.com

Strings

Strings

poki.com

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Super Speeder

Super Speeder

poki.com

Toasterball

Toasterball

poki.com

Touchdown Rush

Touchdown Rush

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

Cricket Hero

Cricket Hero

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

Boost Buddies

Boost Buddies

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية