هل لديك ما يلزم للتنقل في أعماق البحار؟ تذبذب واسبح في طريقك عبر الكهوف والشعاب المرجانية والمزيد للوصول إلى النهاية والتقدم إلى المستوى التالي. تأكد من عدم الوصول إلى الأسفل (أو الأعلى) مما سينهي مغامرتك تحت الماء. ضوابط: شريط المسافة - التحرك لأعلى ولأسفل عن الخالق: تم إنشاء Wave Rider بواسطة شركة Deer Cat Games ومقرها في المملكة المتحدة. وهم أيضًا منشئو Tunnel Rush وSuper-Speeder.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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