شق طريقك عبر الكهوف والأنفاق في لعبة Super Speeder! تضعك كل لعبة Super Speeder في مشهد دوامي من المخاطر والأنفاق ثلاثية الأبعاد. العب Super Speeder لتفادي الحواجز باستخدام ذكائك ولوحة المفاتيح فقط! Super Speeder عبر الإنترنت هي أفضل تجربة ثلاثية الأبعاد للاعب واحد. هل تريد اختبار سرعة رد فعلك؟ العب Super Speeder عبر الإنترنت الآن وادفع مهاراتك إلى أقصى الحدود! هناك طريقة واحدة فقط لإظهار من هو الزعيم في تلك الحواجز، لذا العب Super Speeder على Poki لإظهار تلك التفاعلات فائقة الحدة! عناصر التحكم: مفاتيح الأسهم - التحرك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين مسافة - إيقاف مؤقت / إعادة التشغيلالنصائح والحيل: - حاول توقع المخاطر والاستعداد لها في وقت مبكر. - ستتحرك بعض الحواجز، لذا تأكد من أنك متقدم على المكان الذي ستكون فيه. - يبدو Super-Speeder سريعًا، ولكن سيكون لديك متسع من الوقت لتفادي كل عقبة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Super Speeder بواسطة الاستوديو البريطاني Deer Cat Games الذي أنشأ أيضًا Wave Rider وTunnel Rush.

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