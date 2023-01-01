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Super Speeder

Super Speeder

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Super Speeder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شق طريقك عبر الكهوف والأنفاق في لعبة Super Speeder! تضعك كل لعبة Super Speeder في مشهد دوامي من المخاطر والأنفاق ثلاثية الأبعاد. العب Super Speeder لتفادي الحواجز باستخدام ذكائك ولوحة المفاتيح فقط! Super Speeder عبر الإنترنت هي أفضل تجربة ثلاثية الأبعاد للاعب واحد. هل تريد اختبار سرعة رد فعلك؟ العب Super Speeder عبر الإنترنت الآن وادفع مهاراتك إلى أقصى الحدود! هناك طريقة واحدة فقط لإظهار من هو الزعيم في تلك الحواجز، لذا العب Super Speeder على Poki لإظهار تلك التفاعلات فائقة الحدة! عناصر التحكم: مفاتيح الأسهم - التحرك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين مسافة - إيقاف مؤقت / إعادة التشغيلالنصائح والحيل: - حاول توقع المخاطر والاستعداد لها في وقت مبكر. - ستتحرك بعض الحواجز، لذا تأكد من أنك متقدم على المكان الذي ستكون فيه. - يبدو Super-Speeder سريعًا، ولكن سيكون لديك متسع من الوقت لتفادي كل عقبة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Super Speeder بواسطة الاستوديو البريطاني Deer Cat Games الذي أنشأ أيضًا Wave Rider وTunnel Rush.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super Speeder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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