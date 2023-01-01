Spaceship Merge هي لعبة دمج أنشأها Mizadev. ابدأ رحلة الدمج الخاصة بك مع سفينة Gremlin وادمج طريقك إلى سفن أكبر وأفضل! اجمع بين اثنتين من نفس سفن الفضاء لفتح واحدة جديدة. هناك خيارات متعددة لتسريع العملية في مصنع الترقية. يمكنك أيضًا القيام ببعض الأعمال اليدوية لإنتاج السفن بشكل أسرع، أو إلقاء نظرة على المكافآت أو فتح بعض الصناديق في المتجر. هل يمكنك إكمال مجموعة سفينة الفضاء الخاصة بك؟ استخدم الفأرة للنقر وسحب نفس السفن على بعضها البعض. تم إنشاء Spaceship Merge بواسطة ليون نوريديني.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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