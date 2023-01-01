العب لعبة State of Survival: The Zombie Apocalypse عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. لقد مرت ستة أشهر طويلة منذ بداية نهاية العالم الزومبي التي أنهت حضارات البشرية. الآن أنت فقط ومجموعة من أصدقائك المقربين هم من يمكنهم خوض معركة ضد جحافل لا نهاية لها من الوحوش التي لا تموت والتي تجتاح شوارع هذه المدينة. قم ببناء دفاعات مدينتك ضد جيوش الزومبي وأبق شعبك على قيد الحياة في لعبة البقاء الإستراتيجية هذه لنظام Android.

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