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Arknights

Arknights

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arknights على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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العب Arknights عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. Arknights هي لعبة إستراتيجية من Yostar حيث تقود المعركة ضد فيروس خطير سيطر على العالم. اعمل جنبًا إلى جنب مع Amiya المخصص لتجنيد العملاء وتدريبهم، ثم نشرهم في مهام حول العالم. الدفاع عن الأبرياء وإنزال أي شخص يقف في طريقك! مصير جزيرة رودس بين يديك. اختر العملاء المناسبين لكل مهمة، ثم ضع استراتيجية ناجحة لهزيمة أعدائك في وقت قياسي. يصطف المئات من المشغلين للانضمام إلى فريقك. الجميع جاهزون ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحماية جزيرة رودس. قم بمزجها ومطابقتها للحصول على تنوع وإمكانيات لا حدود لها!

الموقع الإلكتروني: now.gg

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