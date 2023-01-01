العب Arknights عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. Arknights هي لعبة إستراتيجية من Yostar حيث تقود المعركة ضد فيروس خطير سيطر على العالم. اعمل جنبًا إلى جنب مع Amiya المخصص لتجنيد العملاء وتدريبهم، ثم نشرهم في مهام حول العالم. الدفاع عن الأبرياء وإنزال أي شخص يقف في طريقك! مصير جزيرة رودس بين يديك. اختر العملاء المناسبين لكل مهمة، ثم ضع استراتيجية ناجحة لهزيمة أعدائك في وقت قياسي. يصطف المئات من المشغلين للانضمام إلى فريقك. الجميع جاهزون ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحماية جزيرة رودس. قم بمزجها ومطابقتها للحصول على تنوع وإمكانيات لا حدود لها!

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