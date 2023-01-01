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Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

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اذبح الجيوش المنافسة في Lordz.io! قم بتجنيد الجنود والرماة والبرابرة في طاقمك المتنامي. في Lordzio، يمكن للتنانين حمايتك من أعداد كبيرة من المهاجمين. اقتل الوحدات القريبة واجمع الأحجار الكريمة في ساحة المعركة. يمكنك أن تصبح الملك في لعبة Lordz io: Online Medieval Warfare! العب ألعابًا تنافسية عبر الإنترنت ضد لاعبين آخرين ومع الأصدقاء. قم بتجنيد الفرسان والجنود والرماة والسحرة والبرابرة وحتى التنانين في جيشك الضخم، ثم ادخل ساحة المعركة للقتال ضد ما يصل إلى 20 لاعبًا حقيقيًا في جميع أنحاء العالم. تجميع جيش ضخم، وحماية سيدك، والثراء، والعمل على الترقيات، والانضمام إلى الفرق، وفتح الجلود، وأكثر من ذلك بكثير! قم بتجنيد 7 أنواع فريدة من القوات، بما في ذلك: الفرسان والرماة والسحرة والبرابرة والتنين. اختر أفضل الإستراتيجية والتكتيكات لهزيمة اللاعبين الآخرين. قم بتقسيم جيشك بشكل استراتيجي للتحرك بشكل أسرع أو هزيمة Lordz.Lordz.io الآخرين تم إنشاؤه بواسطة Spinbot. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Lordz.io مجانًا على Poki: Lordz.io

الموقع الإلكتروني: lordz.io

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