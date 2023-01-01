العب بيننا عبر الإنترنت وكن الناجي الوحيد على متن السفينة! بصفتك المحتال، قم بخداع طاقم سفينة الفضاء وقتلهم وتخريب مهمتهم!

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