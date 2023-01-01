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Super Sus

Super Sus

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Super Sus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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العب Super Sus - Who Is The Impostor عبر الإنترنت مجانًا مع سحابة الهاتف المحمول now.gg. Super Sus هي لعبة أكشن للخصم الاجتماعي من PIProductions والتي ستجعلك مستيقظًا طوال الليل! للعثور على الأشخاص المذنبين، استخدم استنتاجك الاجتماعي ومواهبك في الخداع، وأقنع زملائك من أفراد الطاقم بتصديقك! العب عبر الإنترنت مع ما يصل إلى تسعة أشخاص حقيقيين آخرين أثناء محاولتك فك لغز المحتالين. للاقتراب من معرفة من هم المحتالون، قم بمهام التحقيق. لكن كن حذرًا: المحتالون من بين المجموعة ولن يتوقفوا عند أي شيء عن "قتل" الطاقم!

الموقع الإلكتروني: now.gg

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