العب Super Sus - Who Is The Impostor عبر الإنترنت مجانًا مع سحابة الهاتف المحمول now.gg. Super Sus هي لعبة أكشن للخصم الاجتماعي من PIProductions والتي ستجعلك مستيقظًا طوال الليل! للعثور على الأشخاص المذنبين، استخدم استنتاجك الاجتماعي ومواهبك في الخداع، وأقنع زملائك من أفراد الطاقم بتصديقك! العب عبر الإنترنت مع ما يصل إلى تسعة أشخاص حقيقيين آخرين أثناء محاولتك فك لغز المحتالين. للاقتراب من معرفة من هم المحتالون، قم بمهام التحقيق. لكن كن حذرًا: المحتالون من بين المجموعة ولن يتوقفوا عند أي شيء عن "قتل" الطاقم!

الموقع الإلكتروني: now.gg

