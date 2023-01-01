Amogus.Fun هي لعبة خصم اجتماعي مجانية. إنه في الأساس "بيننا" ولكن ثلاثي الأبعاد وفي المتصفح. هناك زملاء الطاقم والمحتالين. يتعين على أفراد الطاقم إعدام المحتالين لتحقيق الفوز. يحتاج المحتالون إلى قتل أفراد الطاقم لتحقيق الفوز.

الموقع الإلكتروني: amogus.fun

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