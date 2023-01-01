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Slalom Hero

Slalom Hero

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Slalom Hero هي لعبة أركيد تم تطويرها بواسطة b10b. في هذه اللعبة، يمكنك اختيار بطلك والتنافس عبر ثلاث دورات في حدث التعرج للرياضات الشتوية. قم بالتوجيه بين بوابات سباق التعرج، وجمع التعزيزات لتحسين أوقاتك، والأهم من ذلك، استمتع! هل يمكنك الفوز بميدالية ذهبية في Slalom Hero؟ Steer - مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين تم إنشاء Slalom Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع طريقة لعب على طراز الممرات في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Rainbow Star Pinball وSuperbike Hero وStock Car Hero و Athletics Hero وFirefighter Pinball.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slalom Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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