Slalom Hero هي لعبة أركيد تم تطويرها بواسطة b10b. في هذه اللعبة، يمكنك اختيار بطلك والتنافس عبر ثلاث دورات في حدث التعرج للرياضات الشتوية. قم بالتوجيه بين بوابات سباق التعرج، وجمع التعزيزات لتحسين أوقاتك، والأهم من ذلك، استمتع! هل يمكنك الفوز بميدالية ذهبية في Slalom Hero؟ Steer - مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين تم إنشاء Slalom Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع طريقة لعب على طراز الممرات في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Rainbow Star Pinball وSuperbike Hero وStock Car Hero و Athletics Hero وFirefighter Pinball.

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