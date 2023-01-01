Rainbow Star Pinball هي لعبة أركيد ذات طراز قديم تم تطويرها بواسطة b10b. تقوم Rainbow Star Pinball بتدوير لعبة الكرة والدبابيس الكلاسيكية من خلال إعطائها مظهرًا ملونًا بشكل مذهل. في هذه اللعبة، ستدخل إلى عالم سحري، وتهرب من غابة مسحورة، وتلتقي بوحيدات القرن، وتوحد الأمراء والأميرات في حفلتهم الرومانسية، وفي النهاية ستجد كل الكنز في نهاية قوس قزح. احصل على استعداد للاستمتاع بلعبة الكرة والدبابيس المثيرة هذه! حرك المجاذيف - مفاتيح الأسهم A/D أو اليسار/اليمين أطلق الكرة - سهم S أو سهم لأسفل، طاولة الإمالة - سهم W أو سهم لأعلى تم إنشاء لعبة Rainbow Star Pinball بواسطة شركة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعابًا مجانية - العب ألعاب المتصفح بأسلوب اللعب بأسلوب الأركيد في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى Stock Car Hero وSuperbike Hero وSkateboard Hero على Poki!

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