Pinball FRVR - لعبة زعنفة كلاسيكية مع لمسة عصرية. السيطرة على الزعانف للحفاظ على الكرة في اللعب.

الموقع الإلكتروني: pinball.frvr.com

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