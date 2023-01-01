لعبة كرة السلة FRVR هي لعبة بسيطة وسهلة التعلم ولكنها ممتعة بشكل مثير للدهشة. العب لأطول فترة ممكنة واحصل على نقاط إضافية من خلال عدم ضرب الحافة. ليس للعبة حد زمني، لكن السلة المتحركة تمثل تحديًا للاعبين ذوي الخبرة في الحدث. ميزات كرة السلة FRVR: - ضوابط ممتعة سهلة - فيزياء الممرات الرائعة - رسومات جميلة - تصميم صوت وموسيقى مذهل

الموقع الإلكتروني: basketball.frvr.com

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