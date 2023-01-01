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Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

اللعب على الويب

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Basket & Ball هي لعبة كرة سلة لا مثيل لها. من خلال الجمع بين الألعاب الرياضية وأنواع الألغاز، تجبرك اللعبة على اكتشاف طرق مبتكرة لوضع الكرة في السلة! مهمتك هي رمي كرة السلة وإحراز الأهداف من خلال مجموعة واسعة من الألغاز الفيزيائية. اجمع الكثير من المكافآت قبل أن تسدد الكرة في لعبة Basket & Ball! إلى أي مدى يمكن أن تسجل؟ الكرة المرتدة - زر الفأرة الأيسر أو SpaceMove - مفاتيح الأسهم، يتم إنشاء السلة والكرة بواسطة Sun Temple. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Basket & Ball. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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