Basket & Ball هي لعبة كرة سلة لا مثيل لها. من خلال الجمع بين الألعاب الرياضية وأنواع الألغاز، تجبرك اللعبة على اكتشاف طرق مبتكرة لوضع الكرة في السلة! مهمتك هي رمي كرة السلة وإحراز الأهداف من خلال مجموعة واسعة من الألغاز الفيزيائية. اجمع الكثير من المكافآت قبل أن تسدد الكرة في لعبة Basket & Ball! إلى أي مدى يمكن أن تسجل؟ الكرة المرتدة - زر الفأرة الأيسر أو SpaceMove - مفاتيح الأسهم، يتم إنشاء السلة والكرة بواسطة Sun Temple. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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