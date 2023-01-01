Dunkers هي لعبة كرة سلة فيزيائية تم إنشاؤها بواسطة Colin Lane Games. حرك ذراعيك، واقفز، وسجل في Dunkers! تتميز لعبة كرة السلة آركيد هذه بأوضاع المهنة ووضع اللاعبين. سوف تبدأ كـ Pinko. التقط الكرة واستخدمها لترتد إلى الأعلى. سجل السلات باستخدام Froggo وTimmy وNerdo! تم إنشاء Dunkers بواسطة Colin Lane Games، وهو استوديو فردي مقره في ستوكهولم، السويد. تشمل ألعاب Colin Lane الأخرى الجزء الثاني من Dunkers وdunkers-2 وWrassling ومنصة الألعاب Temple of Boom ولعبة الدفاع عن البرج متعددة اللاعبين Fortz ولعبة Golf Zero الرياضية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dunkers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.