Trivia Swipe هي لعبة كلاسيكية مع لمسة عصرية. قم بالتمرير خلال الإجابات لتحديد أي منها صحيح وأي منها ليس كذلك. يتميز وضع اللعبة اليومي بأسئلة جديدة في تمام الساعة 12:00 صباحًا كل يوم. قم بالتسجيل لجمع النقاط والمنافسة على لوحة المتصدرين.

الموقع الإلكتروني: triviaswipe.com

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