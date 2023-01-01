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TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TriviaSwipe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Trivia Swipe هي لعبة كلاسيكية مع لمسة عصرية. قم بالتمرير خلال الإجابات لتحديد أي منها صحيح وأي منها ليس كذلك. يتميز وضع اللعبة اليومي بأسئلة جديدة في تمام الساعة 12:00 صباحًا كل يوم. قم بالتسجيل لجمع النقاط والمنافسة على لوحة المتصدرين.

الموقع الإلكتروني: triviaswipe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TriviaSwipe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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