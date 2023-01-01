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Booom

Booom

joinplayroom.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Booom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معركة التوافه لمنظمة العفو الدولية أطلق العنان لمعلمك التوافه الداخلي مع Booom! اطلب من الذكاء الاصطناعي طرح الأسئلة ودعوة الأصدقاء للتنافس على موضوعات لا حصر لها.

الموقع الإلكتروني: booom.ai

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