الطلاب مقابل المعلمين! قم بهدم المدرسة في هذه اللعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت عندما تكون طالبًا، أو تقرر حمايتها كمعلم! قم بدعوة أصدقائك الآن.

الموقع الإلكتروني: schoolbreak.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SchoolBreak.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.