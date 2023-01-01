WebCatalog
SchoolBreak.io

SchoolBreak.io

schoolbreak.io

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SchoolBreak.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الطلاب مقابل المعلمين! قم بهدم المدرسة في هذه اللعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت عندما تكون طالبًا، أو تقرر حمايتها كمعلم! قم بدعوة أصدقائك الآن.

الموقع الإلكتروني: schoolbreak.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SchoolBreak.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SchoolBreak.io

SchoolBreak.io

poki.com

Keyma.sh

Keyma.sh

keyma.sh

Booom

Booom

joinplayroom.com

schedios.io

schedios.io

schedios.io

Narrow.One

Narrow.One

narrow.one

Draw With Friends Multiplayer

Draw With Friends Multiplayer

now.gg

Tribals.io

Tribals.io

tribals.io

HaxBall

HaxBall

haxball.com

Enion Online

Enion Online

poki.com

Jigsaw Explorer

Jigsaw Explorer

jigsawexplorer.com

skribbl

skribbl

skribbl.io

Stream Pairs

Stream Pairs

streampairs.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية