schedios.io هي لعبة الرسم والتخمين الأكثر شعبية على الإنترنت. العب لعبة مصورة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت مع الأصدقاء أو أي شخص في العالم. لا حاجة للتسجيل! جعل غرف خاصة مجانية!

الموقع الإلكتروني: schedios.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ schedios.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.