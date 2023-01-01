Sketchful.io هي لعبة رسم وتخمين مجانية عبر الإنترنت. لعب الصور المصورة مع أي شخص في العالم! كن الأسرع في التخمين واكسب أكبر عدد من النقاط للفوز!

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