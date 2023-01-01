Skribbl io هي لعبة رسم وتخمين مجانية متعددة اللاعبين. ارسم وتخمين الكلمات مع أصدقائك والناس في جميع أنحاء العالم! سجل أكبر عدد من النقاط وكن الفائز!

الموقع الإلكتروني: skribbl.io

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