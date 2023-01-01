Ships 3D هي لعبة محاكاة للسفن الشراعية متعددة اللاعبين. يتم لعب اللعبة وفق منظور الشخص الأول حيث يمكنك التحكم في البحار والتحرك حول السفينة؛ التفاعل مع الدفة والأشرعة والمدافع. غرق سفن العدو لتسجيل النقاط.

الموقع الإلكتروني: yp3d.com

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