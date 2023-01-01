WebCatalog
Ships 3D

Ships 3D

yp3d.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ships 3D على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ships 3D هي لعبة محاكاة للسفن الشراعية متعددة اللاعبين. يتم لعب اللعبة وفق منظور الشخص الأول حيث يمكنك التحكم في البحار والتحرك حول السفينة؛ التفاعل مع الدفة والأشرعة والمدافع. غرق سفن العدو لتسجيل النقاط.

الموقع الإلكتروني: yp3d.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ships 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Battleboats.io

Battleboats.io

poki.com

Battleboats.io

Battleboats.io

battleboats.io

Krew.io

Krew.io

poki.com

Krew.io

Krew.io

krew.io

Rocket Clash 3D

Rocket Clash 3D

poki.com

ColorBalls 3D

ColorBalls 3D

poki.com

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure: City Simulator 3D

poki.com

3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

skribbl

skribbl

skribbl.io

Plundur.io

Plundur.io

poki.com

SUPERHOT Prototype

SUPERHOT Prototype

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية