انفجار قذائف مدفعية على سفن القراصنة العدو! يضعك Krew.io على متن قارب به مدافع فتاكة أخرى. يمكنك دحرجة سلاحك إلى أي موضع على سطح السفينة. ثم، قم بتوجيه سفينة قريبة، وأطلق قذائف مدفعية قاتلة لحماية طاقمك!

الموقع الإلكتروني: krew.io

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