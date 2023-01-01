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Battleboats.io

Battleboats.io

battleboats.io

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أغرق السفن الزرقاء في Battleboats.io! تتيح لك هذه اللعبة متعددة اللاعبين أن تطفو على المياه القاتلة. يمكنك التجول فوق صناديق الألغام والذخيرة قبل الهجوم. ثم استهدف أقرب سفينة للعدو. توجيه القنابل نحو القواعد لتفجيرها!

الموقع الإلكتروني: battleboats.io

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