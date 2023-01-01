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Classic Minesweeper

Classic Minesweeper

poki.com

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تم إنشاء كاسحة ألغام كلاسيكية بواسطة Ravalmatic. هل أنت مستعد لمسيرتك المهنية الجديدة كمزيل للألغام؟ ابدأ بداية بسيطة باستخدام لوحة صغيرة سهلة، وبمجرد أن تعتاد على الآليات، انتقل إلى الألواح الأكثر صرامة المليئة بالعشرات من الألغام. ستظهر المربعات التي تنقر عليها مدى قربك الحالي من أقرب منجم برقم. مع هذه المعلومات، فكر جيدًا في حركتك وحاول ألا تنفجر! ستظهر المربعات التي تنقر عليها قربك الحالي من أقرب منجم. استمر في النقر على المربعات حتى تقوم بتطهير لوحة الألغام. تم إنشاء لعبة كاسحة ألغام كلاسيكية بواسطة Ravalmatic. العب ألعابهم الأخرى مجانًا على Poki: Merge Cakes وfoot-chinko وCricket Hero وBattleships Armada وMafia Billiard Tricks وBasket Champion.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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