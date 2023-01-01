King Rugni هي لعبة برج دفاعية تم إنشاؤها بواسطة Ravalmatic. تضعك هذه اللعبة في مكان ملك قزم أحمق. انشر أبراجك في الميدان وأنشئ نظامًا دفاعيًا منيعًا. هناك أبراج قابلة للفتح والترقية، والعديد من الأعداء المختلفين، و5 مناطق مختلفة، و30 مستوى. هل أنت مستعد لهذه المغامرة المثيرة يا سماحتك؟ انقر على الأبراج لتنشيطها. تم إنشاء King Rugni بواسطة Ravalmatic. العب ألعابهم الأخرى مجانًا على Poki: Merge Cakes وfoot-chinko وCricket Hero وBattleships Armada وMafia Billiard Tricks وBasket Champion.

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