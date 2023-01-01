شن حرب على السفن المتنافسة! لعبة Speedboats.io تتحداك للبقاء على قيد الحياة في معركة مائية. في هذه اللعبة متعددة اللاعبين، يمكنك التوجه نحو أسلحة جديدة. أبحر حول المنارة للعثور على هدفك التالي، ولا تتوقف أبدًا عن إطلاق العنان لهجوم الرصاص!

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