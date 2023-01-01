MicroWars هي لعبة إستراتيجية حيث تقاتل من أجل السيطرة على الخريطة. أرسل قواتك إلى القواعد لمهاجمتها ومحاولة السيطرة عليها. القواعد التي تتحكم فيها تولد قوات مع مرور الوقت، لذا كلما زاد عدد القواعد التي تسيطر عليها، زادت قوتك. تحتوي الخرائط على قواعد محايدة مختلفة. هل أنت مستعد للغزو بشكل أسرع من غزو عدوك لك؟ تم إنشاء MicroWars بواسطة Okashi Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب MicroWars مجانًا على Poki. ويمكن لعب MicroWars على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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