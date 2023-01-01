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Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

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Apple Knight: Fight هي لعبة منصة حركية للاعبين اثنين، حيث تقاتل ضد فارس آخر في ساحة متعددة المنصات ومليئة بالأسلحة الفريدة. يمكنك لعب وضع اللاعب الفردي لمحاربة الذكاء الاصطناعي، أو وضع اللاعب مقابل اللاعب إذا كنت ترغب في خوض مباراة مع صديق. كل ما عليك فعله هو استنزاف شريط صحة عدوك بأي وسيلة ضرورية. اضرب المدفع في الوقت المناسب لإطلاقه على خصمك لإحداث ضرر كبير. إذا كنت لا تحب القذائف بعيدة المدى والمقذوفات، فيمكنك الذهاب مباشرة إلى المشاجرة والهجوم بسيفك الموثوق، أو التقاط الغنائم التي أسقطها المعالج ومحاولة استخدامها. هل أنت مستعد لمحاربة كل فارس تواجهه باستخدام المدافع والسيوف والمتفجرات والتعزيزات الخاصة، والأهم من ذلك، التفاح؟ Apple Knight: تم إنشاء القتال بواسطة شركة Limitless LLC. العب ألعاب المغامرات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Apple Knight وApple Knight: Mini Dungeons وViking Village. يمكنك لعب Apple Knight: القتال مجانًا على Poki. يمكن لعب Apple Knight: Fight على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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