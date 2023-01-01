Apple Knight هي لعبة تقمص أدوار ومنصة حركية، حيث تلعب دور البطل الشجاع الذي يستكشف أرض الخيال الشاسعة والساحرة. اكتشف الأسرار والمهام المثيرة والحيوانات الأليفة والغنائم القيمة في مغامراتك. اهزم الزعماء الأقوياء باستخدام أسلحتك وعناصرك السحرية ونوباتك. حارب السحرة والفرسان والوحوش - أو استخدم الفخاخ لإخراجهم من مسافة آمنة! تأكد من ترقية قدراتك بانتظام للبقاء على قمة التحدي. يمكنك ترقية الدروع والحيوانات الأليفة والأسلحة والتعاويذ! هناك أيضًا العديد من إعدادات الصعوبة، بحيث يمكن للجميع لعب Apple Knight والاستمتاع! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - Z أو J أو SpaceAttack - X أو K أو ControlDash - V أو؛ أو AltThrow apples - C أو L أو ShiftApple Knight تم إنشاؤه بواسطة شركة Limitless LLC. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Apple Knight: Fight وApple Knight: Mini Dungeons وViking Village! يمكنك العثور على الألعاب على App Store وPlay Store! يمكنك لعب Apple Knight مجانًا على Poki. يمكن لعب Apple Knight على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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