WebCatalog
Apple Knight

Apple Knight

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Knight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Apple Knight هي لعبة تقمص أدوار ومنصة حركية، حيث تلعب دور البطل الشجاع الذي يستكشف أرض الخيال الشاسعة والساحرة. اكتشف الأسرار والمهام المثيرة والحيوانات الأليفة والغنائم القيمة في مغامراتك. اهزم الزعماء الأقوياء باستخدام أسلحتك وعناصرك السحرية ونوباتك. حارب السحرة والفرسان والوحوش - أو استخدم الفخاخ لإخراجهم من مسافة آمنة! تأكد من ترقية قدراتك بانتظام للبقاء على قمة التحدي. يمكنك ترقية الدروع والحيوانات الأليفة والأسلحة والتعاويذ! هناك أيضًا العديد من إعدادات الصعوبة، بحيث يمكن للجميع لعب Apple Knight والاستمتاع! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - Z أو J أو SpaceAttack - X أو K أو ControlDash - V أو؛ أو AltThrow apples - C أو L أو ShiftApple Knight تم إنشاؤه بواسطة شركة Limitless LLC. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Apple Knight: Fight وApple Knight: Mini Dungeons وViking Village! يمكنك العثور على الألعاب على App Store وPlay Store! يمكنك لعب Apple Knight مجانًا على Poki. يمكن لعب Apple Knight على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Knight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Viking Village

Viking Village

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Foggy Fox

Foggy Fox

poki.com

BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

Mageclash.io

Mageclash.io

mageclash.io

Grab The Apple

Grab The Apple

poki.com

Stickman Fight: Ragdoll

Stickman Fight: Ragdoll

poki.com

SoulSpark

SoulSpark

poki.com

Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Roll20

Roll20

roll20.net

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية