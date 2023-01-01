Foggy Fox هي لعبة تقمص أدوار وحركية ثلاثية الأبعاد حيث تتحكم في ثعلب يقوم بمغامرة لجمع الغنائم ومحاربة الأعداء. في رحلة الاختراق والقطع هذه، ستستكشف مملكة سحرية حيث تكون اللفائف والتعاويذ السحرية حقيقية، ولكن أيضًا الوحوش الخطيرة. استكشف عوالم مختلفة من خلال البوابات، ولكن للقيام بذلك، يجب أن تحصل على مفتاح لفتح قوة البوابة. لذا قم بمهاجمة كل عدو تراه في اللعبة ونهبه. سوف تقوم بإسقاط مفاتيح البوابة السحرية، والأسلحة الجديدة، والدروع الأفضل، والرونية، وأكثر من ذلك بكثير. ستقابل أيضًا شخصيات غير قابلة للعب مثيرة للاهتمام على طول الطريق والتي قد تساعدك. هل لديك المكر الذي يتطلبه البقاء على قيد الحياة في هذه الأراضي الضبابية؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - الهجوم - CTRL أو X أو LInteract - E أو BDodge - Space أو C أو KPause - ESC تم إنشاء Foggy Fox بواسطة Dragosha. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Foggy Fox مجانًا على Poki. ويمكن لعب Foggy Fox على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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