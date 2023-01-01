Tiny Dangerous Dungeons هي لعبة منصة حيث تسكن في زنزانات للبحث عن الكنوز. في مغامرة Metroidvania هذه التي تعتمد على فن البكسل، يمكنك استكشاف زنزانة ضخمة ومواجهة مخلوقات مخيفة وجمع عناصر القوة المخفية واكتساب مهارات جديدة لمساعدتك في مهمتك. يمكن أن تكون العناصر التي جمعتها هي المفتاح لفتح ممرات جديدة، لذا تأكد من استكشاف كل زاوية وركن. تم تصميم اللعبة على طراز فن البكسل أحادي اللون الرائع في التسعينيات، بحيث يمكنك الشعور بالحنين أثناء اللعب. هل يمكنك مساعدة تيمي على النجاة من الزنزانات الخطيرة الصغيرة ويصبح أفضل صياد للكنوز في العالم؟ نصيحة احترافية: تحقق من وضع Time Trial للحصول على تحدٍ رائع بعد الانتهاء من اللعبة. تحرك - سهم يسار/يمين - قفز - X أو مفتاح المسافة - أدخل - سهم لأسفل تم إنشاء الزنزانات الخطرة الصغيرة بواسطة Adventure Island. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Heart Star وSuper Dangerous Dungeons وTotal Party Kill! يمكنك لعب Tiny Dangerous Dungeons مجانًا على Poki. يمكن لعب Tiny Dangerous Dungeons على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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