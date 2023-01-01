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Duke Dashington Remastered

Duke Dashington Remastered

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Duke Dashington Remastered هي لعبة منصة حيث تلعب دور صياد الكنوز وتهرب بسرعة من الزنزانات والقلاع المنهارة. يمنحك كل مستوى 10 ثوانٍ للهروب قبل أن تنهار الغرفة بأكملها. لذا قم بفحص المناطق المحيطة بسرعة، وحدد مسار الخروج الصحيح، وانطلق في طريقك إلى الحرية! هناك 5 زنزانات مختلفة و150 مستوى ضخمًا مليئًا بالعقبات الإبداعية التي يتعين عليك حلها. تضيف النسخة المعدلة زنزانة جديدة تمامًا تسمى Crystal Cavern والتي لم يتم تضمينها في اللعبة الأصلية. أظهر لنا ما إذا كان لديك ما يلزم لتكون أشهر صائد كنوز في العالم! مهلا، ماذا تنتظر؟! يذهب! 10… 9… 8…Dash - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء Duke Dashington Remastered بواسطة Adventure Island. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Tiny Dangerous Dungeons وHeart Star وSuper Dangerous Dungeons وTotal Party Kill! يمكنك لعب Duke Dashington Remastered مجانًا على Poki. يمكن لعب Duke Dashington Remastered على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية .

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Duke Dashington Remastered. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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