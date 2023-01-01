Star Stable هي لعبة خيول عبر الإنترنت مليئة بالمغامرات. يمكنك ركوب خيولك والعناية بها واستكشاف جزيرة Jorvik المثيرة. جرب اللعبة مجانا!

الموقع الإلكتروني: starstable.com

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