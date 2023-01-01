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Rival Stars Horse Racing

Rival Stars Horse Racing

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العب Rival Stars Horse Racing عبر الإنترنت مجانًا من خلال سحابة الهاتف المحمول now.gg. كن مربيًا بطلًا مسؤولاً عن إسطبل خيولك الجميلة. لقد تحول تراث عائلتك في تربية الخيول الأصيلة إلى الأسوأ. الآن يعتمد اسم العائلة وسمعتها عليك. أعد المجد إلى إسطبلك وأظهر للعالم ما لديك. اشعر بالإثارة والرعد في سباق الخيل الحقيقي من خلال الرسوم المتحركة الواقعية الملتقطة بالحركة والتعليقات عالية الجودة. احصل على ثمار عملك الشاق أثناء تدريب خيولك، وتوظيف الفرسان، وبناء إسطبل من الأبطال الفائزين بالديربي بعناية. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من تجهيزات حصانك وحتى الخوذات والمعدات التي تضعها على راكبيك.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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